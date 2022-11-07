Затриманий неодноразово фігурував у пропагандистських роликах Кремля.

Служба безпеки України затримала екс-бойовика терористичного угруповання "Призрак", який сподівався "залягти на дно" в Одесі.

Як зазначає прес-служба СБУ, затриманий бойовик брав активну участь у бойових діях проти українських військ на сході, а потім тривалий час переховувався від правосуддя на тимчасово окупованій частині Луганської області та в РФ.

"У ході багатоетапної спецоперації співробітники української контррозвідки встановили його місцезнаходження і затримали на Одещині, де він сподівався "залягти на дно", - йдеться у повідомленні.

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За даними слідства, зловмисник - мешканець південного регіону, який у березні 2015 року виїхав до Ростова-на-Дону. Там вступив до незаконного збройного формування під назвою "Ангел". Серед іншого, саме це угруповання приховано постачало зброю і боєприпаси терористам так званої "ЛНР" під виглядом "гуманітарних" вантажів з Росії.

"Перебуваючи у лавах бойовиків, він займався матеріально-технічним забезпеченням бригади "Призрак", яка входила до складу 2-го окупаційного корпусу рф у захоплених районах Луганщини. Крім того, зловмисник брав безпосередню участь у підготовці "постановочних" сюжетів для інформресурсів Уремля. Під час пропагандистських заходів він на власному "прикладі" займався популяризацією терористичних угруповань і закликав до їх підтримки серед місцевих жителів", - зазначає СБУ.

Слідчі повідомили бойовику про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Затримання зрадників та бойовиків

Як вже повідомляв УНІАН, на Харківщині колаборантка передавала оккупантам гроші. Жінка намагалась відновити зв’язок зі своїми колишніми колегами, які виїхали за межі області, щоб отримати електронні ключі доступу до баз даних абонентів пошти. Проте кара наздогнала зрадницю.

Також нещодавно стало відомо, що у депутат з Куп'янська постачав росіянам українську молочку, його затримали. А в Одеській області затримали диверсанта російської воєнної розвідки, він мав задання.

Крім того, в Україні затримали агента спецслужб РФ готував вбивства Резнікова та Буданова. Його "тестовим завданням" мало стати вбивство керівника одного з бойових підрозділів.

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