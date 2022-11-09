Після початку повномасштабного вторгнення вони увійшли до складу окупаційних угруповань РФ і брали участь у штурмі українських міст на сході України.

П’ятьох бойовиків терористичних організацій "Л/ДНР", засудили до реальних термінів ув'язнення. Четверо із них отримали по 13 років за ґратами, а один – 10.

Як повідомив прес-центр СБУ, після початку повномасштабного вторгнення вони увійшли до складу окупаційних угруповань РФ і брали участь у штурмі українських міст на сході України.

Так, до 13 років тюрми засудили чотирьох бойовиків, які захоплювали Сєвєродонецьк. Українські захисники взяли їх у полон під час бойових дій поблизу Білогорівки на Луганщині.

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За даними слідства, затриманими виявились місцеві жителі, які ще до повномасштабної агресії приєднались до так званої "4-й окремої мотострілкової бригади "ЛНР", що входила до складу 2-го армійського корпусу РФ.

"Там вони брали активну участь у боях проти Сил оборони на Луганському напрямку. На підставі зібраних доказів суд визнав фігурантів винними за: ст. 111 (державна зрада), ст. 258-3 (участь у терористичній організації), ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань) Кримінального кодексу України. Ще одного бойовика засуджено до 10 років позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що він перебував у складі так званого "105-го стрілкового полку "ДНР" 1-го армійського корпусу РФ. У лавах окупаційного угруповання він захоплював Маріуполь та інші населенні пункти Приазов’я.

Встановлено, що в липні 2022 року його підрозділ передислокували в район Мар’їнки Донецької області, де загарбники облаштували бойові позиції з використанням бронетехніки. Втім українські оборонці підбили ворожу БМП, на якій пересувався зловмисник, і затримали його.

Суд визнав фігуранта винним за: ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації), ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань), ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу.

Колаборанти та зрадники: як злочинців наздоганяє кара

Як вже повідомляв УНІАН, на Сумщині чоловік працював на окупантів та забезпечував їх продуктами. Йому вже повідомили про підозру у скоєнні злочини за статею про колабораціонізм.

А на Харківщині фермерка-депутатка "ОПЗЖ" віддавала окупантам зібраний врожай. Вона також може отримати реальний термін. Окрім цього, нещодавно зловили бойовика "ЛНР", якого переховував місцевий мешканець у Харківській області.

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