Зловмисник з квітня співпрацював із представниками спецслужб Росії, зазначили правоохоронці.

На Одещині затримано диверсанта російської воєнної розвідки, який готував вибухи на Одеській залізниці.

Про це повідомили у прес-службі Одеської обласної прокуратури.

Зазначається, що фігурант - колишній співробітник одного з районних відділів міліції в Одесі.

Відео дня

За даними слідства, екс-міліціонер з квітня 2022 року співпрацював із представниками спецслужб РФ.

"Він збирав та передавав дані про місця дислокації та пересування військової техніки підрозділів ЗСУ, обстановку в портах міста Одеси, Чорноморська та залізничного сполучення", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на виконання завдань російських кураторів інформатор придбав три відеокамери, так звані "фотопастки", які встановив уздовж залізничних колій поблизу Одеси для фіксування проїжджаючих вантажних потягів.

Дані, які фіксували ці камери, він отримував через мобільний додаток, а доступ до камер мобільного додатку передав спецслужбам РФ. На закупку та встановлення "фотопасток" агент отримав від своїх кураторів 50 тис. грн.

У прокуратурі повідомили, що диверсанта затримали під час виконання чергового завдання ворога біля залізничних колій.

За даними Управління Служби безпеки України в Одеській області, для виконання ворожого завдання зловмисник встановив поблизу залізничної колії у передмісті Одеси дві дистанційні фотопастки. Вони дозволяли зраднику відстежувати переміщення рухомого складу в режимі реального часу.

Для конспірації російський агент постійно змінював зовнішність та канали зв’язку зі своїм російським "куратором". Також він використовував документи, оформлені на підставних осіб, зокрема паспорт громадянина України.

Під час затримання у ворожого диверсанта виявлено тротилову шашку вагою 200 г та ще одну фотопастку. Крім того, в ході подальших слідчих дій правоохоронці вилучили із раніше підготовленого зловмисником схрону: 11 тротилових шашок; міну ТМ-62 з детонаторами.

За даними слідства, колишній посадовець одного з райвідділів міліції в Одесі після початку повномасштабного вторгнення РФ був завербований представником ГРУ РФ для проведення розвідувально-підривної діяльності в регіоні.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 (Державна зрада) та ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Також вирішується питання щодо додаткової кваліфікації його злочинних дій за ст. 113 (Диверсія) Кримінального кодексу України.

Ситуація в Одеській області під час війни з Росією - важливі новини

22 жовтня стало відомо, що загарбники завдали ракетних ударів по області, у декількох населених пунктах пропало електропостачання. Унаслідок ракетних ударів постраждали три особи.

31 числа стало відомо, що в небі над Одеською областю наші підрозділи протиповітряної оборони збили дві ракети.

Вас також можуть зацікавити новини: