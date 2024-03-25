Екстрені служби вже працюють, кажуть в ОВА.

Під час нічної атаки БПЛА російські загарбники пошкодили енергетичну інфраструктуру в Одеській області.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у своєму Telegram-каналі. Відомо, що військові скасували повітряну тривогу в регіоні о 00:46. Про постраждалих та інші руйнування не повідомляється.

"Ворог вчергове атакував Одещину ударними безпілотниками. Є пошкодження енергетичної інфраструктури, в частині Одеси немає електропостачання. Всі екстрені служби працюють", - написав Кіпер.

Удари по Одещині: останні новини

Як повідомляв УНІАН, 22 березня Росія запустила по Україні дрони та ударні безпілотники, окупанти намагалися поцілити в об'єкти критичної інфраструктури.

У низці областей фіксували "прильоти", внаслідок яких виникли проблеми з електропостачанням. По ДніпроГЕС російські загарбники випустили вісім ракет.

На Одещині після атак було знеструмлено 53 тисячі абонентів електропостачання, згодом у місті та Одеському районі діяли екстрені відключення світла.

Вдень стало відомо, що внаслідок російської атаки значно пошкоджено енергетичні об’єкти, для близько 300 тисяч абонентів склали графіки відключення на час стабілізації енергетичної системи.

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