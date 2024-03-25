У двох областях працювала ППО.

Цієї ночі Росія атакує безпілотними літальними апаратами Одесу, у місті працює протиповітряна оборона.

О 23:26 Командування Повітряних сил Збройних сил України повідомило у своєму Telegram-каналі про проліт ракети в районі Білгород-Дністровського, вектор руху - північний. Вже за 15 хвилин військові зафіксували декілька груп ударних російських БПЛА в акваторії Чорного моря, вони рухалися в бік Одеси.

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Оновлено о 00:46: Відбій загрози ударних БПЛА.

Оновлено о 00:20: Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що триває "антимопедна" робота. "Поки -2 в нас. Але ще летять", - додав він.

Оновлено о 00:10: Декілька груп ударних дронів на півдні Миколаївської області, вектор руху - північний.

Оновлено о 00:08: Сили оборони півдня попереджають, що на Одещині йде бойова робота. Людей закликають перебувати в укриттях та не заважати роботі військових.

Оновлено о 23:52: Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук повідомляє, що в Одесі працює протиповітряна оборона.

Удари по Україні: останні новини

Як відомо, російська окупаційна армія минулого тижня масовано атакувала Україну, повернувшись до ударів по енергетичній інфраструктурі. Внаслідок атак у низці областей виникли проблеми з електропостачанням.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що за цей тиждень Росія застосувала проти України майже 190 ракет різних типів, 140 "Шахедів" та 700 керованих авіабомб.

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