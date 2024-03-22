Йдеться, що графіки відключень наразі застосовувати неможливо.

Через наслідки атаки, яку армія РФ завдала по Одеському регіону у ніч на 22 березня, область переходить на екстрені відключення світла. Про це повідомили у ДТЕК "Одеські електромережі".

"В Одесі та Одеському районі діють екстрені відключення світла. Відключення згідно з графіками застосовувати неможливо. Це повʼязано з масштабними наслідками нічного ворожого обстрілу та складними пошкодженнями енергооб'єктів. Енергетики Одещини вже працюють, щоб повернути світло в оселі українців. Проте для стабілізації енергосистеми області потрібно більше часу", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, щойно буде змога повернутися до нормального електропостачання, енергетики про це повідомлять.

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Атака на енергетичну інфраструктуру України

В ніч на 22 березня відбувалась масована атака на Україну. Спочатку "шахеди" заходили з півдня кількома хвилями. Тривала напружена бойова робота підрозділів протиповітряної оборони.

25 безпілотних літальних апаратів типу "Shahed-131/136" було збито Силами протиповітряної оборони: 14 в Одеській області, 5 - на Херсонщині, 4 - на Дніпропетровщині та по одному в небі над Миколаївщиною та Запоріжжям. На жаль, не вдалось уникнути влучань. Ворог поцілив по об'єктах енергетичної інфраструктури, в тому числі на Одещині.

Ще вдень очільник Одеської ОВА Олег Кіпер заявляв, що через пошкодження енергетичних обʼєктів, в Одеській області близько 300 тисяч абонентів будуть підпадати під графіки відключення.

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