В регіоні знеструмлено 53 тисячі абонентів.

На Одещині вночі українські захисники збили щонайменше 11 дронів, якими армія РФ атакувала регіон, є пошкодження інфраструктури.

"За попередніми даними в нашій операційній зоні була потужна бойова робота по дроновій атаці, зокрема на Одещині, щонайменше 11 дронів було знищено. На жаль, є пошкодження обʼєктів критичної інфраструктури. Є реагування системи на те, що необхідно перенаправлення деяких напрямків енергетики. Очевидно, що вже фахівці працюють…", — повідомила в ефірі телемарафону начальниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

За її даними, також щонайменше 4 дрони знищено у Миколаївській області, 5 – у Херсонській. На Миколаївщині внаслідок ворожої атаки також пошкоджень зазнав обʼєкт енергетичної інфраструктури. Гуменюк додала, що ворог вишукує способи бути максимально ефективним, та подібних ракетних атак – день в день – "важко пригадати", але така атака була досить очікуваною.

Відео дня

"Було зосередження ударів по об’єктах різної важливої інфраструктури, в тому числі – енергетичної. Є багато громад, в яких повідомляється про обмеження електроенергії, треба зробити запаси води тощо", - сказала Гуменюк.

За її словами, виведення РФ в акваторію Чорного моря підводних човнів, пуски з яких досить тяжко виявити, та такі комбіновані атаки можуть свідчити, що ворог готується до комбінованих атак, останніми днями дуже сильно активізувалися безпілотні розвідники тощо.

У ДТЕК "Одеські електромережі" повідомили, що армія РФ пошкодила енергооб'єкти Одещини. Через це в місті частково відбуваються стабілізаційні відключення за розпорядженням НЕК Укренерго. За словами очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, наразі знеструмлено 53 тисячі абонентів електропостачання.

"Зберігаємо спокій. Фахівці проводять відновлювальні роботи", - наголосив посадовець.

У прес-службі Одеської обласної прокуратури повідомили, що розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, вночі 22 березня збройні сили РФ атакували Одещину ударними безпілотними літальними апаратами.

"Внаслідок ворожої атаки пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури. Огляд триває, на місцях подій працюють прокурори, слідчі та експерти, які фіксують черговий злочин РФ", - йдеться у повідомленні.

Ракетна атака на Україну

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі ворог завдав масованого удару по Україні. Внаслідок сьогоднішньої масштабної ракетної атаки у кількох районах Сумської області тимчасово введені графіки аварійних відключень. Там працюють пункти незламності, де можна зарядити телефон, інші гаджети, скористатись інтернетом.

У Полтавській області були застосовані превентивні вимкнення підстанцій та введений графік аварійних відключень на всі 10 черг, але ситуація контрольована.

Вас також можуть зацікавити новини: