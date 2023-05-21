Ситуація в Чорному та Азовському морях змінилася, зазначили в ОК "Південь".

На південному напрямку російські загарбники зазнали втрат завдяки ювелірній роботі Збройних сил України.

Як повідомляє оперативне командування "Південь" ЗСУ, вчора, 20 травня, українські ракетно-артилерійські підрозділи "підкоротили" ворожу армію. "Відмінусовано 16 окупантів, реактивну систему залпового вогню "Град", крупнокаліберну гаубицю, дві одиниці автотехніки і протитанковий комплекс. Також знищено польовий пункт боєпостачання", - розповіли у командуванні.

Військові зазначили, що ворог не припиняє обстріли правобережжя. Зокрема, його авіація завдала удару чотирма КАБ-500 в напрямку Станіслава. Зруйновано та пошкоджено до 10 будівель: житлові будинки, крамниці, кав’ярня, будинок культури, об’єкти енергетичної інфраструктури.

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Крім того, "друга армія світу" час від часу нагадує про свою присутність і на Кінбурнській косі, обстрілюючи Очаківську, Куцурубську громади Миколаївщини та Дніпро-Бузький лиман.

"Так загарбники наголошують на загрозі морським торговельно-транспортним шляхам на тлі міжнародного обговорення залучення портів миколавського регіону до зернової ініціативи", - констатують у "Півдні".

Також у командуванні додали, що є деякі зміни в Чорному та Азовському морях, там зараз перебуває десять та один кораблі, відповідно.

"Два підводних ракетоносії, споряджені вісьмома "Калібрами", продовжують бойове чергування. Ракетна небезпека залишається на високому рівні", - йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що загальні втрати РФ на 21 травня становлять 203160 окупантів. Крім того, зокрема, ліквідовано 564 реактивних системи залпового вогню.

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Нагадаємо, що 20 травня ворог намагався застосувати на півдні три ударні безпілотники типу "Ланцет", але протиповітряна оборона їх знищила разом із шпигунами "Мерлін-ВР" та "Орлан-10".

Також повідомлялось, що у суботу, 20 травня, угруповання в Чорному та Азовському морях складалось з восьми кораблів загарбників, серед яких був підводний ракетоносій.

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