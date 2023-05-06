Українців, які перебувають на окупованій території Запорізької області, просять надсилати ЗСУ оперативну інформацію про пересування та місця дислокації російських окупантів. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
У першу чергу українську військову розвідку цікавлять відомості по містах Василівка, Токмак, Кам'янка-Дніпровська, Дніпрорудне, Енергодар і Пологи.
"Пишіть, якщо бачите там танки, БТРи, бензовози, ракетні комплекси С300, Іскандери. Або переміщення колон техніки та скупчення особового складу. Цінне кожне повідомлення", - заявив Федоров.
При цьому українців просять проявляти обережність і знімати окупантів з усіма пересторогами, а після відправки повідомлення в чат-бот @evorog_bot, відразу видаляти це листування з чату і відзняті матеріали з телефону.
"Дякую кожному за сміливість. Запорізька область буде вільною від окупантів та колаборантів. Сили оборони працюють над цим. Наближаємо деокупацію разом", - заявив міністр.
Україна готує контрнаступ – що відомо
Українська влада закликає населення і ЗМІ не спекулювати на темі майбутнього контрнаступу і зберігати інформаційну тишу. Однак навіть на Заході не приховують, що контрнаступ ЗСУ вже близько.
Його наближення відчувають і окупанти. В останні дні вони явно послабили пріоритет Бахмута і почали готуватися до оборони.