ЗСУ просять українців стати очима і вухами українського контрнаступу.

Українців, які перебувають на окупованій території Запорізької області, просять надсилати ЗСУ оперативну інформацію про пересування та місця дислокації російських окупантів. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

У першу чергу українську військову розвідку цікавлять відомості по містах Василівка, Токмак, Кам'янка-Дніпровська, Дніпрорудне, Енергодар і Пологи.

"Пишіть, якщо бачите там танки, БТРи, бензовози, ракетні комплекси С300, Іскандери. Або переміщення колон техніки та скупчення особового складу. Цінне кожне повідомлення", - заявив Федоров.

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При цьому українців просять проявляти обережність і знімати окупантів з усіма пересторогами, а після відправки повідомлення в чат-бот @evorog_bot, відразу видаляти це листування з чату і відзняті матеріали з телефону.

"Дякую кожному за сміливість. Запорізька область буде вільною від окупантів та колаборантів. Сили оборони працюють над цим. Наближаємо деокупацію разом", - заявив міністр.

Україна готує контрнаступ – що відомо

Українська влада закликає населення і ЗМІ не спекулювати на темі майбутнього контрнаступу і зберігати інформаційну тишу. Однак навіть на Заході не приховують, що контрнаступ ЗСУ вже близько.

Його наближення відчувають і окупанти. В останні дні вони явно послабили пріоритет Бахмута і почали готуватися до оборони.

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