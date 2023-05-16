Також учасники розглянули загальну оперативну обстановку й дані розвідок.

Під час засідання Ставки Верховного Головнокомандувача під головуванням президента Володимира Зеленського було скориговано графік постачання озброєння та боєприпасів від партнерів, а також їхній розподіл по бойових частинах та резервах. Про це глава держави повідомив у Telegram.

"Перша справа після повернення до Києва - Ставка. Заслухав керівників ОСУВів про перебіг бойових дій на їхніх ділянках фронту. Розглянули загальну оперативну обстановку й дані розвідок. Скоригували графік постачання озброєння та боєприпасів. Їхній розподіл по бойових частинах та резервах", - заявив він.

Також, за словами Зеленського, під час ставки учасники заслухали результати перевірки боєготовності новостворених бригад.

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Офіційні візити Зеленського у Європі - що відомо

Як повідомляв УНІАН, Зеленський повернувся до Києва після трьох днів офіційних зустрічей у Європі. В рамках поїздки канцлер Німеччини Шольц оголосив про новий великий пакет військової допомоги Україні. Його загальна вартість складає 2,7 мільярда євро. У тому числі - бойові танки Leopard-1, БМП Marder та системи ППО Iris-T.

Під час візиту президента також було домовлено, що Франція передасть Україні десятки бронемашин і легкі танки. Зокрема, Україна отримає AMX-10RC.

Крім того, Зеленський заявив, що у найближчий час будуть оголошені важливі рішення про створення літакової коаліції для України. Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак сказав, що Британія хоче стати ключовим учасником цієї коаліції.

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