Глава держави зустрінеться з прем'єр-міністром Британії Ріші Сунаком.

Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Лондона (Велика Британія). Про це глава держави повідомив у Telegram.

"Сьогодні - Лондон. Велика Британія - лідер, коли йдеться про розширення наших спроможностей на землі та у небі. Сьогодні ця співпраця продовжиться. Зустрінуся з моїм другом Ріші. Проведемо предметні переговори тет-а-тет і делегаціями", - повідомив глава держави.

Як повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, у Лондоні відбудуться важливі зустрічі.

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"Працюємо над зміцненням оборони України та підтримкою нашого руху в НАТО", - наголосив Єрмак.

Нещодавні візити Зеленського - що відомо

Як повідомляв УНІАН, Зеленський в останні дні відвідав Рим, Берлін і Париж.

В Італії 13 травня Зеленський зустрівся з прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні та Папою Римським Франциском. Президент заявив, що під час його візиту до Італії вдалося досягти важливих рішень щодо захисту українського неба.

У Німеччині в неділю Зеленський провів зустрічі з президентом Франк-Вальтером Штайнмаєром і канцлером Олафом Шольцем. Зеленський зазначив, що саме зараз час, щоб вже цього року ми відзначали завершення цієї війни і що вже цього року можемо зробити поразку агресора незворотньою.

Канцлер Німеччини Шольц оголосив про новий великий пакет військової допомоги Україні. Його загальна вартість складає 2,7 мільярда євро. У тому числі - бойові танки Leopard-1, БМП Marder та системи ППО Iris-T.

Зеленський під час свого візиту до Німеччини зазначив, що питання надання Україні винищувачів є непростим, однак, на його думку, створення "коаліції винищувачів" все ж буде успішним.

У Франції 14 травня Зеленський зустрівся з зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном. Пріоритетним стало питання надання Францією військової допомоги Україні. Зокрема, увагу приділили першочерговим потребам України для зміцнення обороноздатності та захисту українського неба.

У спільній декларації України та Франції за підсумками зустрічі Зеленського і Макрона було сказано, що Франція надасть Україні десятки броньованих машин та легких танків, зокрема AMX-10RC.

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