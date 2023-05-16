Президент Франції Еммануель Макрон натякнув на передачу Україні далекобійних ракет. Про це він повідомив в інтерв'ю телеканалу TF1.
Подробиці про поставлене озброєння для України Макрон не розкрив, зазначивши лише, що в числі них будуть і ракети, дальність польоту яких "дозволить Україні чинити опір".
Він зазначив, що в минулому вже було здійснено значні поставки озброєння в Україну, включаючи самохідні артилерійські установки Caesar, боєприпаси та бронетехніку.
"Ми допомагаємо Україні протистояти російському агресору. Це означає, що ми не постачаємо зброю, яка може потрапити на російську землю або атакувати Росію", - сказав він.
Далекобійні ракети для України - що відомо
11 травня стало відомо, що Великобританія поставила Україні крилаті ракети великої дальності Storm Shadow.
За словами експертів, далекобійні ракети Storm Shadow допоможуть українській армії під час контрнаступу і стануть проблемою для російської системи ППО.
Storm Shadow - крилата ракета великої дальності. Її розробкою спільно займалися Великобританія і Франція. Ці ракети оснащені вдосконаленою навігаційною системою для забезпечення точності.