Він заявив, що Франція поставить Україні ракети, "дальність яких дозволяє чинити опір".

Президент Франції Еммануель Макрон натякнув на передачу Україні далекобійних ракет. Про це він повідомив в інтерв'ю телеканалу TF1.

Подробиці про поставлене озброєння для України Макрон не розкрив, зазначивши лише, що в числі них будуть і ракети, дальність польоту яких "дозволить Україні чинити опір".

Він зазначив, що в минулому вже було здійснено значні поставки озброєння в Україну, включаючи самохідні артилерійські установки Caesar, боєприпаси та бронетехніку.

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"Ми допомагаємо Україні протистояти російському агресору. Це означає, що ми не постачаємо зброю, яка може потрапити на російську землю або атакувати Росію", - сказав він.

Далекобійні ракети для України - що відомо

11 травня стало відомо, що Великобританія поставила Україні крилаті ракети великої дальності Storm Shadow.

За словами експертів, далекобійні ракети Storm Shadow допоможуть українській армії під час контрнаступу і стануть проблемою для російської системи ППО.

Storm Shadow - крилата ракета великої дальності. Її розробкою спільно займалися Великобританія і Франція. Ці ракети оснащені вдосконаленою навігаційною системою для забезпечення точності.

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