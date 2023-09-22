За даними СтратКому, об'єкт було успішно уражено.

Збройні сили України офіційно підтвердили удар по штабу Чорноморського флоту Росії у тимчасово окупованому Севастополі (Крим).

Як повідомило Управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача Збройних Сил України, ціль було уражено внаслідок вдалої атаки.

"Уражено! 22 вересня близько 12:00 Сили оборони України завдали успішного удару по штабу командування Чорноморського флоту Росії у тимчасово окупованому Севастополі. Слава Збройним силам України", - йдеться у повідомленні.

Вибухи у Криму 22 вересня

22 вересня в тимчасово окупованому Севастополі пролунали гучні вибухи та місцеві канали заявили про ракетну атаку. Росіяни пустили димову завісу над Севастопольською бухтою, а гауляйтер міста Михайло Развожаєв заявив, що по штабу Чорноморського флоту завдали ракетного удару.

Згодом у мережі з'явилися кадри зруйнованої будівлі штабу. Зокрема, Телеграм-канал "Mash на волне" показав, як виглядала будівля відразу після ракетного удару. Також кримські пабліки оприлюднили фото наслідків удару по штабу російського флоту. Ймовірно, знищено дах та кілька поверхів будівлі.

Речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат, говорячи про сьогоднішню "бавовну" в Севастополі, зауважує, що в Криму неспокійно вже давно.

Після вибухів в тимчасово окупованому Севастополі командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук знову подякував пілотам Повітряних сил та наголосив, що це місто Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

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