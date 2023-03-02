За словами ворожого солдата, активізація бойових дій буде у березні, коли українські захисники та окупанти підуть у наступ.

Російський окупант поскаржився, що ЗСУ проривають ворожу оборону на флангах біля Кремінної за допомогою мобільних груп. У цьому ж районі нещодавно був удар HIMARS по базі противника. Завдяки влученню вдалося ліквідувати 9 рашистів.

Перехоплення розмови окупанта з товаришем опублікував прес-центр Головного управління розвідки МО України в офіційному Telegram-каналі. На аудіозаписі рашист заявив: "Я кажу, теж пацани тут поїхали, сказали "за машинами", коротше, там уазики-невазики, коротше, там база у нас є в місті, в Кремінній самій. Х*лі, залишилися переночувати — туди "Хаймарс" як в*бав, х*лі. 9 — "200-х", на*уй. Ну, і їх, бл*, в натурі, вони, бл*, в сорочці народилися. У одного черепно-мозкова — "300-й", а другий, бл*, взагалі, просто подряпини. Від будинку одна стіна, коротше, залишилася, прикинь. Взагалі весь будинок, каже, розх*ярило".

Потім окупант розповів про ситуацію на своєму напрямку. За його словами, ЗСУ регулярно штурмують ворожі позиції на флангах. Вони прориваються мобільними групами, щоб нібито вийти до залізниці.

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"Тут 3-ю роту поливали, бл*. Х*й знає, бл*, якими снарядами. Прориви так, йдуть, бл*, то з лівого, то з правого флангу — мобільними маленькими групами прориваються [...]. У них, бачиш, все на Кремінну вийти [плани], коротше. Кремінна — тому що у нас йде це, нах*й, як тобі пояснити, бл*, там залізниця для них", — продовжив окупант.

Потім рашист заявив, мовляв, чув від контрактників про активізацію бойових дій в березні і протягом весни. За його словами, коли рівень вологи знизиться і болота застигнуть, почнеться наступ з обох сторін. А після цього окупант почав скаржитися на постачання важкої техніки під Кремінну.

"А тут же вони ось, до цього, поставку робили під Кремінну, коротше, виходить, теж важку техніку — танки якісь нові, коротше, їм дали", — розповів рашист.

Ситуація під Кремінною: актуальна інформація

В середині лютого в Луганській ОВА повідомили, що в районі міста російські окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ. Для цього застосовувалася піхота і броньована техніка.

Ближче до кінця зими в районі Кремінної та Білогорівки відбувся танковий штурм рашистів. Однак українські захисники відбили атаку і спалили ворожу техніку.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначили, що російські операції в районі Кремінної та Сватового виявилися невдалими. Окупанти не зуміли досягти значущих успіхів.

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