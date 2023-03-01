Аналітики констатують тактичний глухий кут у Луганській області.

Російський наступ на лінії Сватове-Кремінна, ймовірно, зазнає невдачі. Про це повідомляє в черговому зведенні Американський Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначається, що російські війська ведуть обмежені наземні атаки поблизу міста Сватове та Новоселівського. Також російські війська завдали обмежених наземних ударів поблизу Кремінної.

Інститут зазначає, що російські війська не досягли значущих успіхів в районі Кремінної, де вони намагаються наступати відразу на декількох ділянках. При цьому аналітики посилаються на оцінки як українського Генштабу, так і російських же "воєнкорів".

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"Хоча російські сили в Луганській області все ще мають ініціативу, Російські наступальні операції в Луганській області невдалі, підтверджуючи попередню оцінку ISW про те, що для наступу російських військ в Луганській області не вистачає достатніх резервів для збільшення масштабу або інтенсивності наступу", – йдеться в новому зведенні.

Війна в Україні - поточна ситуація

За минулу добу російські окупанти завдали 2 ракетних і 12 авіаударів по території України. У Генштабі попереджають, що рівень загрози ракетних ударів залишається високим по всій території України.

Ситуація в Бахмуті залишається вкрай важкою, а інтенсивність боїв наростає. За словами президента Володимира Зеленського, на цьому тлі триває підготовка українських військових до звільнення окупованих Росією земель.

Військовий експерт Іван Ступак вважає, що ВСУ можуть піти в контрнаступ в найближчі тижні. За його оцінкою, це відбудеться протягом одного-двох місяців.

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