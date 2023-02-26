Ситуація в Луганській області залишається стабільно напруженою, але під контролем Сил оборони.

На Луганському напрямку українським військовим вдалось відбити танковий наступ російських окупантів.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він зазначив, що ситуація в Луганській області залишається стабільно напруженою, але під контролем Сил оборони.

Голова ОВА зазначив, що окупанти намагаються штурмувати українські позиції поблизу Кремінної та Білогорівки. Так, вчора це намагалася зробити піхота, тому що перед цим українські військові відбили танковий наступ росіян, а техніку знищили.

Відео дня

Тим часом на Сватівському напрямку ситуація стабільна. Там російська армія наразі не здійснює потужних наступів.

Новини Луганської області

14 лютого Сергій Гайдай попередив, що в Луганській області найближчими днями очікують на масовані ворожі атаки. При цьому він зазначив, що захисники України готові дати їм відсіч.

Раніше у Генштабі Збройних сил України повідомили, що влада РФ не відмовилася від плану захопити всю територію Донбасу.

Вас також можуть зацікавити новини: