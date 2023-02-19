Ситуація на всіх напрямках складна, але повністю контрольована українськими Силами оборони.

Російські військові намагаються продавити українську оборону на Кремінському напрямку, а на Сватівському - активно застосовують броньовану техніку та піхоту.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі інформаційного телемарафону. "На сьогодні найважча ситуація – це Кремінський напрямок. Там найбільше обстрілів, найбільше атак. Пробують (російські війська – УНІАН) десь протиснути, продавити нашу оборону. Так само неспокійно і на Сватівському, і на Білогорівському напрямку. Але на Сватівському у нас позиції більш стабільні, і там навіть вдається кожного дня підбивати важку техніку. Нещодавно за один вечір три БМП спалили якраз наші хлопці", - сказав він.

За його словами, на всіх напрямках наразі тривають постійні обстріли кожного дня.

Відео дня

На Сватівському напрямку, додав Гайдай, російські військові почали застосовувати снайперів, а також використовують броньовані автомобілі, а між ними йде піхота. "Вони намагаються максимально близько під’їхати до українських позицій, щоб під прикриттям броньованої техніки піхота заходила на позиції. На Кремінній таке не дозволяє зробити лісиста місцевість", - пояснив він.

Гайдай також наголосив, що ситуація на всіх напрямках складна, але повністю контрольована українськими Силами оборони.

Ситуація на Луганщині

18 лютого голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що найважчим напрямком у Луганській області залишається Кремінський, там збільшилася кількість атак і обстрілів.

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