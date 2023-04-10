Це наслідок кадрового голоду на тимчасово захоплених територіях.

Російські окупанти зіткнулися з кадровим голодом на тимчасово захоплених українських територіях. Вони почали відбирати закордонні паспорти у колаборантів, щоб ті не втекли. Такими діями рашисти відзначилися в Мелітополі.

Відповідною інформацією поділилися в Центрі національного опору. Населення на тимчасово окупованих територіях відмовляється співпрацювати з росіянами. В результаті рашисти налагодили систему так званих "відряджень" для громадян РФ в захоплені райони України.

Працівники різних сфер з Росії постійно змінюються в рамках ротацій, проте окупантам, як і раніше, не вистачає фахівців середньої ланки. При цьому на організацію та оплату "відряджень" жителів РФ доводиться витрачати багато ресурсів.

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"Місцеві гауляйтери вже відчувають наростання напруги і для того, аби й ті колаборанти, які вже працюють на росіян, не втекли, в них вилучають закордонні паспорти. Зокрема. таку практику почали застосовувати щодо Мелітопольських колаборантів", — повідомили в ЦНС.

Колаборанти на ТОТ: остання інформація

Як повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, у місті та районі на співпрацю з ворогом погодилися 700 осіб. Це люди, які пішли працювати в школах, фейковій податковій тощо.

За словами заступника голови Бердянської райради Віктора Дудкалова, у окупантів на тимчасово захопленій частині Запорізької області почалася паніка. Вони збирають речі і готуються до евакуації.

На початку квітня в Мелітополі підірвали автомобіль зрадника Максима Зубарєва. Після інциденту він потрапив до лікарні з важкими травмами.

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