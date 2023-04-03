У нього множинні поранення і пошкодження.

Вранці 3 квітня в тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області підірвали автомобіль, в результаті чого постраждав колаборант Максим Зубарєв. Він перебуває в лікарні у важкому стані.

Про подію спочатку повідомив законний мер міста Іван Федоров, а потім цю інформацію підтвердили окупаційна адміністрація Мелітополя і росЗМІ.

Вибух стався на проспекті Б.Хмельницького. Одразу ж на місце події виїхали "швидкі".

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Пізніше російські пропагандисти повідомили, що під час вибуху автомобіля в Мелітополі постраждав колаборант Максим Зубарєв, він обіймав посаду так званого "глави адміністрації селища Якимівка".

"Потерпілий під час вибуху автомобіля в центрі Мелітополя Максим Зубарєв перебуває у важкому стані. У нього множинні поранення і пошкодження, включаючи травми ніг, перелом тазу і стегна", — написав зрадник України Володимир Рогов.

У Маріуполі підірвали авто топ-колаборанта

27 березня в тимчасово окупованому Маріуполі о 8:07 ранку в районі ринку Бахчиванджі в Приморському районі міста прогримів вибух. Окупанти так званої "ДНР" заявили, що в місті було скоєно замах на начальника "поліції" Москвіна. Стверджується, що він живий.

"Сьогодні в Маріуполі скоєно замах на мого друга Міхо - начальника поліції Москвіна, він живий. Розмовляв з ним, він отримав легку контузію", - заявив терорист "ДНР" Едуард Басурін.

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