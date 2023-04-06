Іван Федоров зазначив, що правоохоронці відкрили кримінальні провадження щодо колаборантів.

Близько 700 осіб у Мелітополі та районі погодилися співпрацювати з російськими окупантами. Ці люди допомагали організовувати фейковий референдум або працюють в окупаційних "органах" та установах.

"Якщо говорити про Мелітополь і район, то на співпрацю з ворогом (хто став колаборантом, хто допоміг з організацією псевдореферендуму), то в нашому реєстрі зібрано 700 осіб. Це ті люди, хто почав захоплювати школи і вчити дітей, і ті, хто пішли в фейкову податкову, Пенсійний фонд і так далі", - розповів мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону.

За його словами, факти колаборації цих 700 осіб доведені, відкриті кримінальні провадження і вручатимуть підозри. При цьому чиновник зазначив, що серед представників влади нарахували не більше 10 колаборантів.

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Ситуація в Мелітополі - що відомо

У місті останнім часом почастішали вибухи. Так, 3 квітня у Мелітополі вибухнув автомобіль колаборанта Максима Зубарєва. При цьому партизана руху "Атеш" припустили, що машину могли підірвати його ж посіпаки.

Крім того, лунали вибухи в Мелітополі і 5 квітня. За словами Федорова, "бавовна" зафіксована у північно-західних районах, де розташовані військовий аеродром і локомотивне депо.

У ніч на 6 квітня в тимчасово окупованому місті знову було не спокійно. Мер Мелітополя зазначив, що зафіксували одразу кілька потужних вибухів.

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