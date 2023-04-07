Окупанти чотири дні поспіль звозили свою техніку та особовий склад до місць, де пролунали вибухи.

У Мелітополі та Мелітопольському районі вчора пролунали вибухи у тих місцях, куди ворог напередодні звозив свою військову техніку та особовий склад.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Вчора приблизно о пів на дев’яту вечора було чутно вибухи на сході нашого міста та на сході Мелітопольського району. Це було безпосередньо в селищі Веселе, а за декілька днів до того, як там відбувалися вибухи, ми повідомляли, що ворог вже 4 дні поспіль звозить туди свою військову техніку та особовий склад. Також є знаковим те, що ворог намагався це робити під час вимкненого мобільного зв’язку та інтернету в цьому селищі", - сказав Федоров.

За його словами, окупанти навмисне вимкнули мобільний зв’язок та інтернет, щоб місцеві жителі ні про що не могли повідомляти українській стороні, але їм це не вдалося.

"А за день до цього була зовсім пекельна ніч у ворога, тому що протягом 3 чи 4 днів вони гвинтокрилами звозили на наш Мелітопольский аеродром чергову партію свого надважливого вантажу, і в одну ніч цей вантаж через те, що не змогли подбати вороги про правила безпеки, весь цей вантаж вибухнув і більше його нема. І така ситуація вже другий тиждень поспіль", - повідомив мер.

У Мелітополі активно діють сили супротиву - лунають вибухи

Як повідомляв УНІАН, у тимчасово окупованому Мелітополі активно діють сили спротиву, там майже щодня організовують підриви колаборантів, російських військових та ворожої техніки.

Зокрема, вночі 6 квітня пролунали вибухи в районі аеродрому, де розташована база російських загарбників.

5 квітня, в місті також пролунав вибух, до цього місцеві помітили там скупчення техніки ворога.

Згодом міський голова повідомив, що вибухала "багатостраждальна" ворожа база окупантів в районі захопленого аеродрому.

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