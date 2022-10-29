З 2600 багатоквартирних будинків Маріуполя половина – зруйнована.

Мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що, за попередніми оцінками, сума збитків внаслідок руйнувань обʼєктів інфраструктури російськими окупаційними військами становить 12,5-14,5 мільярда доларів.

Про це він заявив в ефірі телемарафону.

"З 2600 багатоквартирних будинків половина зруйнована. Усього, за нашими підрахунками, пошкоджено 33 тисячі інфраструктурних обʼєктів. Росія має заплатити репарації нашому місту", – наголосив міський голова Маріуполя.

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За словами Бойченка, російські окупанти продовжують руйнувати будинки в місті, аби знищити сліди своїх воєнних злочинів. Він наголосив, що Росія не зможе уникнути відповідальності за свої злочини, оскільки вони вже зафіксовані.

Окупація Маріуполя: що відомо

Начальник штабу полку "Азов" Богдан Кротевич "Тавр", який повернувся з російського полону заявив, що у Маріуполі у Росії була повна перевага. Він наголосив, що за історію світу не було такого співвідношення військових сторін, як було під час оборони Маріуполя.

Кротевич вважає, що захоплення Маріуполя – це результат недбалого ставлення до ворога і до планування.

Раніше також стало відомо, що росіяни почали вивозити викрадених жителів Маріуполя з пункту тимчасового розміщення в Ленінградській області назад до зруйнованого міста. На початку жовтня російська влада "повернула" у такий спосіб близько 20 українців.

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