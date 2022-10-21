За його словами, у Маріуполі у Росії була повна перевага.

За історію світу не було такого співвідношення військових сторін, як було під час оборони Маріуполя.

Чому оборона міста була неефективною, і хто за цим стоїть - в інтерв'ю Наталії Мосейчук розповів начальник штабу полку "Азов" Богдан Кротевич "Тавр", який повернувся з російського полону.

За його словами, у Маріуполі у Росії була повна перевага.

"Перевага в авіації (у нас не було жодного літака!), у нас не було корабельної артилерії, на нас було зав'язані - тоді я думав, що було 20 тисяч, зараз я розумію, що більше - військових РФ, ракетні системи залпового вогню, це артилерія, танки і так далі. У нас все закінчується, не відновлюється, а у них ще і ротація відбувалася - тобто вони завозять одну БТГ - вона 2 тижні - місяць повоювала, втомилася (бо це втомлює!) і потім міняється", - згадує захисник.

Як так сталося, що Маріуполь взяли? За словами Кротевича, у нього є чіткі прізвища, які він готовий озвучити в генпрокуратурі.

"Коли я закінчу питання з обміном полонених, коли полк Азов отримає танки і артилерію, яку ми втратили на Азовсталі, я обов'язково напишу листа в Офіс генпрокурора, щоб люди, які винні в тому, що оборона Маріуполя сталася от так, як вона сталася, понесли покарання", - наголосив "азовець".

За його словами, ситуація з обороною Маріуполя - це оперативно-стратегічний рівень того, що там відбулося.

"Я є свідком, один із не багатьох - я, "Редіс" (командир "Азова" Денис "Редіс" Прокопенко - УНІАН) і старший лейтенант Харьков (Харьков Андрій - начальник оперативного відділу ОЗСП "Азов" - УНІАН), який, на жаль, загинув, - ми були свідками того, як відбувалося планування оборони Маріуполя. Тоді вже ми казали про це, що є проблеми. Я людина радикальна, емоційна. "Редіс", звичайно, більш стриманий, але чіткіший, бо він командир. Якщо питання є в тому, чи Маріуполь здали? Я скажу, що ні. Це просто халатне відношення до ворога і до планування. Я з 2015 року розумів, що напрямок Криму - не закритий. Просування ворожих військ з Криму було логічним, відтак ділянку з'єднання окупованого півострова із материковою Україною необхідно було захищати. Так, ми б опинилися в оточенні, тому що саме кільце Маріуполя зачинило інше угрупування - східне, яке пройшло між Волновахою і Маріуполем - вони закрили кільце між Нікольським і Маріуполем. Ми чекали десантної висадки (російських військ - УНІАН) із морського узбережжя - її так і не відбулося. Було поповнення сил вище Бердянська, але це не зона відповідальності Об'єднаних сил. Це мало контролювати ОК "Південь". Мене це дуже зачіпало, коли ми були на Азовсталі, не спали взагалі, але досвід, який ми отримували (ми всі вважали, що ми загинемо!), я вважав, що треба передавати, про це казати, і я хотів би, щоб люди, які винні, понесли відповідальність", - зазначив Кротевич.

Оборона Маріуполя

Як повідомляв УНІАН, захисники "Азовсталі" у Маріуполі героїчно тримали оборону близько двох місяців, відволікаючи на себе сили супротивника і не даючи йому рухатись на інші напрямки.

Російські окупанти знищували "Азовсталь", випускаючи по території меткомбінату ракети, і скидаючи бомби, стріляючи з артилерії та танків, при цьому проводячи наземні атаки та штурми.

16 травня Генштаб ЗСУ повідомив, що вищим військовим командуванням було віддано наказ командирам підрозділів, які перебувають на "Азовсталі", зберегти життя особового складу. Зазначалось, що гарнізон виконав поставлене бойове завдання.

Після опівночі 17 травня почалася операція з порятунку заблокованих на території "Азовсталі" оборонців Маріуполя.

За даними Міноборони, 16 травня з "Азовсталі" до медичного закладу в окупованому Новоазовську було евакуйовано 53 тяжкопоранених. Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в окуповану Оленівку.

Згодом ЗМІ повідомили, що з "Азовсталі" було евакуйовано загалом близько 1,7 тис. захисників.

6 червня президент України Володимир Зеленський повідомив, що на території ОРДЛО може перебувати понад 2,5 тис. військовополонених з "Азовсталі".

21 вересня стало відомо про звільнення внаслідок обміну з російського полону 215 захисників України.

За інформацією МВС, серед звільнених - 118 військовослужбовців Нацгвардії, 9 поліцейських та 9 прикордонників, а також 10 іноземців, які воювали за Україну і яким окупанти погрожували смертю.

За умовами обміну з РФ командир "Азова" Денис "Редіс" Прокопенко, заступник командира "Азова" Святослав "Калина" Паламар, старший офіцер "Азова" Олег Хоменко; командир 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій "Волина" Волинський і командир 12-ї бригади Нацгвардії Денис Шлега мають перебувати в Туреччині під особистою протекцією президента Реджепа Таїпа Ердогана до кінця війни. Звільнені командири вже пройшли в Туреччині медичні огляди.

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