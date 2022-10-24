Зазначається, що російська влада намагається показати, що Маріуполь повертається до життя, або створює з людей "живий щит".

Російська влада почала вивозити раніше викрадених жителів Маріуполя з пункту тимчасового розміщення в Ленінградській області назад в зруйноване місто. На початку жовтня так "повернули" близько 20 українців.

Про це пише російське видання Медуза.

Частина насильно вивезених українців поселили в 240 кілометрах від Пскова в селі Опухлики, де знаходиться пансіонат "Блакитні озера". Людям допомагали волонтери з Москви, які випадково дізналися про "біженців".

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Наприкінці літа місцева влада заявила, що з" блакитних озер " автобуси відвезуть всіх бажаючих до Маріуполя. На збори людям дали лише одну ніч. Зазначається, що вивезли 60 осіб. Пізніше з'ясувалося, що українці давно просили повернути їх додому і кілька місяців жили на валізах

"Ті, хто розумів, що відбувається в Україні, і ті, хто розумніший, енергійніший і пронирливіший, ще в перші місяці війни виїхали або в Європу, або на підконтрольні Україні території. Хтось вирвався з ПВР і поїхав по Росії далі. Але багато спочатку були налаштовані перечекати важкі часи тут і повернутися до Маріуполя, коли отримають російське громадянство. І коли міграційна служба їм видала паспорти, вони вже були на низькому старті", - йдеться в повідомленні.

Мешканка Маріуполя Оксана розповіла, що умови для перевезення людей були "абсолютно скотинячими".

"Автобуси, в яких вони їхали, не міжміські, а міські, мало не пазики, без кондиціонерів. А спека була 30 градусів. Один чоловік з тих, хто їхав в цих автобусах, був поранений ще в Україні. Пройшовши фільтрацію, він ліг до лікарні, а після виписки його розподілили в Опухлики. Він прожив тут три місяці, а на зворотному шляху у нього відкрилася кровотеча. В дорозі йому нічим не можна було допомогти: у нього були тільки медикаменти, які йому дали волонтери. Якби не ця вата нещасна, взагалі не знаю, що б з ним було. Коли вони приїхали в Маріуполь, йому тут же викликали швидку до автобуса. Вони як приїхали, відразу сказали: у нас нічого немає — навіть бинтів. Нічим не можемо допомогти, вибачте", - згадує жінка.

У пансіонаті "Царицино Озеро" недалеко від Санкт-Петербурга, де також утримують українців, до відправки людей до Маріуполя готувалися близько місяця. При цьому маріупольці просили волонтерів привезти їм електрочайники та праски, робили заготовки на зиму з грибів та ягід.

Зазначається, що волонтери відмовляли людей їхати до Маріуполя, а представники "Єдиної Росії" залякували їх, погрожуючи тим, що вони не отримають компенсацію за зруйноване житло.

На думку місцевих волонтерів, влада намагається показати, що Маріуполь повертається до життя або ж створити з людей "живий щит" на випадок контрнаступу України.

"Північно-західний регіон не найбагатший район в середній смузі Росії. Псковська область взагалі, по-моєму, лідер по злиднях. І місцевій Невельській районній соцслужбі доручили забезпечити цих нещасних біженців усім необхідним. Начальниця соцслужби мені говорила:" Все, ми роздали по 10 тисяч рублів на них, більше у нас нічого немає для біженців, а вони все просять і просять", - розповіла одна з волонтерів.

Росія викрадає українців - що відомо

Окупанти примусово депортують українців з тимчасово захоплених територій. Крім цього, рашисти викрадають дітей. Останнім часом на окупованих територіях області почастішали випадки викрадення жителів. Станом на 12 жовтня було відомо, що росіяни вивезли із Запорізької області мінімум 529 осіб.

На півдні окупанти намагаються обманом змусити людей виїжджати з лівого берега. Це вони роблять не просто так. На Херсонщині окупанти намагаються прикрити цивільним населенням переміщення своєї техніки поромними переправами.

Мер Енергодара поділився тривожними новинами про вивезених до РФ дітей. Маленькі українці стали заручниками росіян. Газета NYT навела нові свідчення про депортацію дітей в РФ. Деякі з маленьких українців, яких окупанти вивозили в Росію, розповіли журналістці, що їх вивозили силою.

За офіційними даними, під час окупації Київської області загарбники незаконно вивезли на територію Білорусі та Російської Федерації 147 мирних українців.

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