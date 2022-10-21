Кротевич зазначив, що планує повідомити Офісу генпрокурора прізвища конкретних осіб, винних у цьому.

Маріуполь не здали, його захоплення - це результат недбалого ставлення до ворога і до планування.

Про це в ефірі інформаційного телемарафону заявив начальник штабу полку "Азов" Богдан Кротевич ("Тавр").

"У мене є прізвища... Коли закінчу питання з обміном полонених, організаційні питання..., то я обов'язково напишу лист до Офісу генпрокурора, щоб люди, які винні в тому, що під час оборони Маріуполя сталося так, як сталося, були покарані", - зазначив він.

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Кротевич розповів, що він та зокрема командир "Азова" Денис Прокопенко ("Редіс") були свідками того, як відбувалося планування оборони Маріуполя.

"І тоді вже ми казали, що є проблеми... Якщо питання в тому, чи Маріуполь здали, то я скажу, що ні. Це просто недбале ставлення до ворога і до планування. Це, якщо брати зону відповідальності Об'єднаних сил. Але є ще південний напрямок - з Криму просувалися війська (ворога - УНІАН), які жодного спротиву не відчували. Вони підійшли до Мангуша десь і тільки потім їх вже почала вражати наче артилерія Об'єднаних сил... Тобто об'єднане угруповання "Південь" повинне було обороняти це місце", - пояснив військовий.

Він наголосив, що просування ворожих військ з Криму було логічним, відтак ділянку з'єднання окупованого півострова із материковою Україною необхідно було захищати.

"Якщо там просто закрили б артилерією, то ворог би не пройшов. Херсон не був би окупований, Бердянськ не був би окупований, Мелітополь не був би окупований", - сказав Кротевич.

Захисники Маріуполя

Як повідомляв УНІАН, захисники "Азовсталі" у Маріуполі героїчно тримали оборону близько двох місяців, відволікаючи на себе сили супротивника і не даючи йому рухатись на інші напрямки.

Російські окупанти знищували "Азовсталь", випускаючи по території меткомбінату ракети, і скидаючи бомби, стріляючи з артилерії та танків, при цьому проводячи наземні атаки та штурми.

16 травня Генштаб ЗСУ повідомив, що вищим військовим командуванням було віддано наказ командирам підрозділів, які перебувають на "Азовсталі", зберегти життя особового складу. Зазначалось, що гарнізон виконав поставлене бойове завдання.

Після опівночі 17 травня почалася операція з порятунку заблокованих на території "Азовсталі" оборонців Маріуполя.

За даними Міноборони, 16 травня з "Азовсталі" до медичного закладу в окупованому Новоазовську було евакуйовано 53 тяжкопоранених. Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в окуповану Оленівку.

Згодом ЗМІ повідомили, що з "Азовсталі" було евакуйовано загалом близько 1,7 тис. захисників.

6 червня президент України Володимир Зеленський повідомив, що на території ОРДЛО може перебувати понад 2,5 тис. військовополонених з "Азовсталі".

21 вересня стало відомо про звільнення внаслідок обміну з російського полону 215 захисників України.

За інформацією МВС, серед звільнених - 118 військовослужбовців Нацгвардії, 9 поліцейських та 9 прикордонників, а також 10 іноземців, які воювали за Україну і яким окупанти погрожували смертю.

За умовами обміну з РФ командир "Азова" Денис "Редіс" Прокопенко, заступник командира "Азова" Святослав "Калина" Паламар, старший офіцер "Азова" Олег Хоменко; командир 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій "Волина" Волинський і командир 12-ї бригади Нацгвардії Денис Шлега мають перебувати в Туреччині під особистою протекцією президента Реджепа Таїпа Ердогана до кінця війни. Звільнені командири вже пройшли в Туреччині медичні огляди.

3 жовтня захисники "Азовсталі" зустрілися зі своїми родинами.

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