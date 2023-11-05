Окупант "під враженням" від дій Збройних сил України в районі Бердянська (Запорізька область). Він записав міні-репортаж про те, як українці збили ЗРК С-300 "на ходу".
Відповідне відео опублікував український журналіст Андрій Цаплієнко. У кадрі на "останки" техніки окупанти навісили квіти.
Як зазначив військовий РФ в сюжеті, його товариші по службі "додумалися" це зробити, оскільки через удар ЗРК є "живі втрати".
"Ось вона, С-300 установка, на ходу "прикінчили". Ось звідти вона їхала, а ось там, бачите, асфальт побитий. Там ще запчастини валяються... Згоріло! Вони додумалися, наші, квіточки там покласти, бо загиблі є", - розповів окупант.
Окупанти вдарили "Іскандером" по бійцях 128-ї бригади ЗСУ
3 листопада Управління стратегічних комунікацій апарату Головнокомандувача Збройних сил України повідомило, що армія РФ вдарила "Іскандером-М" по особовому складу 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади на Запорізькому напрямку. Факт атаки підтвердив міністр оборони України Рустем Умеров. Він пообіцяв розібратися в обставинах трагедії.
Сьогодні народний депутат України від "Батьківщини" Михайло Волинець уточнив, що внаслідок удару загинуло 28 військових. Ще 53 бійці ЗСУ отримали поранення. Ці дані поки що не підтверджував Генштаб.