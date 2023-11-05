Втрати ЗСУ внаслідок ворожої атаки назвали вперше. До цього були лише приблизні дані.

Внаслідок ракетного удару по місцю нагородження воїнів 128 гірсько-штурмової Закарпатської бригади загинуло 28 військових.

Як повідомив народний депутат України від "Батьківщини" Михайло Волинець, підтверджено загибель 28 військовослужбовців. Ще 53 воїна отримали поранення.

"28 загиблих. 53 поранених. 128 Окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада. На жаль, підтвердилась інформація про загибель наших воїнів від ракети РФ", - зазначив Волинець.

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Загибель воїнів 128-ї бригади на Запоріжжі - що відомо

3 листопада на Запорізькому напрямку російські окупанти вдарили по особовому складу 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Внаслідок атаки загинули військовослужбовці, а також поранені цивільні громадяни. Про це повідомили в управлінні стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача Збройних сил України.

Водночас у повідомленні не уточнюється, про яку саме кількість загиблих та поранених військових та цивільних ідеться.

Міністр оборони України Рустем Умеров офіційно підтвердив загибель військових із 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади на Запоріжжі внаслідок удару РФ і пообіцяв покарати всіх винних у цій трагедії.

Російські загарбники оприлюднили відео удару "Іскандером" по місцю нагородження офіцерів 128-ї гірничо-штурмової бригади Закарпатської області.

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