За словами родичів десантника, він бере участь у війні з Україною з самого початку.

Сім'я псковського десантника взяла з дитячого будинку дитину, вивезену з Донецької області. В Україні військового звинувачують у вбивствах мирних жителів.

Віктор Філонов і його дружина Марія забрали з дитячого будинку семирічного українського хлопчика Олега в грудні 2023 року. 23 січня сюжет про це вийшов на телеканалі "Росія Псков", увагу на нього звернув "Дождь".

У дитячому будинку у Великих Луках, звідки Філонови забрали дитину, "Дождю" підтвердили, що Олега привезли з України у 2022 році. Співробітники розповіли, що він народився в Донецькій області, але не повідомили, чи є у нього батьки. Олег страждає від ПТСР.

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32-річний Філонов з 2012 року служить у 234-му полку 76-ї десантно-штурмової дивізії. За словами родичів десантника, він бере участь у війні з Україною з самого початку. Також у нього є медалі "За повернення Криму" і "Учаснику військової операції в Сирії".

За даними The New York Times саме військові 76-та дивізії вбивали мирних жителів у Бучі та інших українських містах у березні 2022 року.

Філонов внесений до бази українського сайту "Миротворець", що публікує дані про росіян, які вчинили військові злочини в Україні. Стверджується, що він брав участь у вбивствах і терорі мирних жителів у Бучі, Бородянці та інших місцях. Зараз Філонов знаходиться в Пскові. Він відновлюється після поранення, але планує повернутися на війну.

Вивезення дітей з України - деталі

Як повідомляв УНІАН, на даний момент Україні відомо про понад 19,5 тисяч депортованих до Росії українських дітей.

У лютому російський президент Путін заявив, що в Російській Федерації зростає кількість звернень з приводу усиновлення дітей з окупованих територій України.

Відомо, що дитячий омбудсмен РФ Марія Львова-Бєлова незаконно усиновила хлопчика, якого російські загарбники вивезли з окупованого Маріуполя.

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