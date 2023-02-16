Він зустрівся з уповноваженою з прав дитини, яка раніше усиновила 15-річного хлопчика з Маріуполя.

Російський президент Володимир Путін заявив, що в РФ зростає кількість звернень з приводу усиновлення дітей з окупованих територій України.

В ході зустрічі з уповноваженою з прав дитини Марією Львовою-Бєловою, яка усиновила незаконно вивезеного з Маріуполя підлітка, Путін сказав, що кількість звернень про усиновлення дітей з окупованих територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей збільшилася на 12%.

Бєлова заявила, що спочатку вони нібито шукають родичів таких дітей в Україні або в інших країнах.

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Росія викрадає дітей

Нещодавно в лабораторії гуманітарних досліджень Єльської школи громадської охорони здоров'я знайшли на території РФ і в окупованому Криму 43 центри перевиховання та усиновлення дітей з України.

Найдальший центр знаходиться в Магаданській області - він приблизно в три рази ближче до Сполучених Штатів Америки, ніж до кордону з Україною.

З 24 лютого 2022 року через ці центри пройшло щонайменше 6000 дітей віком від чотирьох місяців до 17 років. Основною їх метою є політичне перевиховання.

Дослідники переконані, що цей процес централізовано координується на всіх рівнях влади Російської Федерації.

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