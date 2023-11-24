Російський командир Олександр Досягаєв віддав наказ розстріляти на проїжджій частині місцевого жителя і трьох волонтерів, які проїжджали повз на власному авто.

Служба безпеки ідентифікувала ще одного командира російської армії, який здійснював воєнні злочини на території України і віддав наказ розстріляти чотирьох цивільних мешканців Бучі.

Як повідомляє прес-служба СБУ, зловмисником є командир 2-го батальйону 104-го полку 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ РФ, підполковник Олександр Досягаєв.

Після втечі загарбників з Київщини вище військово-політичне керівництво РФ нагородило Досягаєва "орденом мужності" та зіркою "героя Росії".

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"Встановлено, що на початку березня 2022 року він керував діями ворожих десантників, які захопили Бучу", - йдеться у повідомленні.

За даними СБУ, підпорядкований йому підрозділ брав активну участь у так званих "зачистках" та фільтраційних заходах, спрямованих на придушення руху опору та залякування мешканців регіону.

"У ході одного з таких каральних заходів за наказом свого командира ворожі десантники впродовж двох годин розстріляли на проїжджій частині 4-х мирних мешканців. Постраждалі ‒ місцевий житель і троє волонтерів, які проїжджали повз на власному авто", - наголошується у повідомленні.

Зокрема, усі жертви загинули на місці від завданих множинних вогнепальних поранень. У зв'язку з цим, на підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Досягаєву про підозру за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством).

Також наразі перевіряється інформація про можливу загибель Досягаєва на війні в Україні. Його смерть не є підставою для припинення розслідування і встановлення всіх співучасників та виконавців злочину.

Окупація Бучі - воєнні злочини російських терористів

Як повідомляв УНІАН, ввечері 2 квітня 2022 року з'явилася інформація від Генштабу ЗСУ про остаточне звільнення всієї Київської області від російських окупантів.

Після цього стала з'являтися інформація про звірства російських нелюдів. Вони вбивали і гвалтували, знущалися і катували людей.

Влітку Служба безпеки встановила особи ще 11 російських військових, які вчиняли воєнні злочини у період тимчасової окупації частини Київщини.

Нещодавно СБУ встановила особи ще п’ятьох російських воєнних злочинців, причетних до масових убивств цивільних на Київщині. Йдеться про військовослужбовців 98-ї повітряно-десантної дивізії збройних сил Росії.

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