Також відомо, що на окупованих територіях і в Росії перебувають близько 4 тис. 390 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Наразі Україні відомо про 19 тис. 514 українських дітей, незаконно депортованих до Росії.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України з посиланням на останні даними Національного інформаційного бюро.

Крім того, відомо, що на тимчасово окупованих територіях і в Росії перебувають близько 4 тис. 390 статусних дітей, до яких відносяться діти-сироти й діти, позбавлені батьківського піклування.

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"Щодня Національне інформаційне бюро оновлює інформацію на порталі. Зібрані дані будуть використані українськими та міжнародними слідчими для притягнення до відповідальності винних у незаконній депортації українських дітей", - сказано в повідомленні.

Також Мінреінтеграції нагадує, якщо громадянам стало відомо про незаконну депортацію дитини, треба повідомити про це на цілодобову гарячу лінію Національного інформаційного бюро за номерами: 16-48 і (044) 287-81-65, або за допомогою чат-ботів у Telegram і Viber.

Депортація дітей до РФ - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 22 березня Уповноважена президента України з прав дитини Дар'я Герасимчук заявила, що Росія депортувала з України 16226 дітей. Вона уточнила, що це тільки поіменний список, який було складено із заяв батьків, родичів, місцевої влади або свідків, тож реальна цифра може бути набагато більшою.

Нагадаємо, у березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на Путіна і уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової за військові злочини, пов'язані з викраденням і депортацією дітей з України.

Після ордеру на арешт, виданого МКС, в Росії заявили, що 56 дітей з України чекають возз'єднання зі своїми сім'ями. Львова-Бєлова заявила, що діти з осені 2022 року нібито "відпочивають і набираються сил" у російських таборах.

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