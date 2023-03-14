Українські підрозділи ракетних військ та артилерії за добу уразили п’ять районів зосередження ворожого особового складу та військової техніки, зазначили у Генштабі ЗСУ.

Сили оборони України упродовж минулої доби, 13 березня, уразили багато складів боєприпасів російських загарбників та засобів радіоелектронної боротьби.

Українська авіація 10 разів вдарила по районах зосередження супротивників, йдеться у зведення Генерального штабу збройних сил України. "…підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили п’ять районів зосередження особового складу та військової техніки противника, три склади боєприпасів та чотири засоби радіоелектронної боротьби загарбників", - йдеться у повідомленні.

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Вранці 14 березня Генштаб ЗСУ повідомив, що ворог продовжує наступати на Бахмутському, Лиманському, Авдіївському, Шахтарському та Мар’їнському напрямках. За даними Генштабу, наші захисники відбили на цих напрямках понад 100 ворожих атак.

Варто зазначити, що загальні втрати Росії в Україні вже становлять приблизно 159 тис. 800 супротивників. Крім того, загарбники втратили багато техніки, у тому числі 3 тис. 474 танки.

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