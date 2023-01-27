Сили оборони України наразі частіше збивають ударні гелікоптери Ка-52, і штурмові літаки Су-25, бо ця техніка підтримує наземні війська окупантів.

Російські загарбники частіше почали застосовувати вертольоти та літаки на лінії фронту через пожвавлення бойових дій біля Бахмута у Донецькій області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат повідомив під час онлайн-брифінгу.

Зокрема, його запитали, з чим пов'язано те, що на лінії фронту останнім часом ЗСУ знищують більше повітряних цілей російських окупантів.

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Він сказав, що на лінії фронту збивають ударні гелікоптери Ка-52, транспортні гелікоптери Мі-8, а також штурмові літаки Су-25, бо ця техніка підтримує наземні війська.

За його словами, російські окупанти намагаються підтримувати свої штурмові дії на Бахмутському напрямку залученням повітряної техніки.

"Ви бачили кілька днів поспіль позитивну для нас статистику збиття повітряних цілей: по два, три, п'ять, по шість типів повітряних цілей було збито. Це пов'язується з тим, що є пожвавлення бойових дій на Бахмутському напрямку, де стоїть наша фортеця, і таким чином противник підтримує тих смертників, які лізуть туди безперестанку, і знищуються", - сказав Ігнат.

ЗСУ приземлюють російські "пташки"

Останнім часом Повітряні сили все частіше звітують про знищення російських штурмовиків та бойових вертольотів на фронті. "Пташки" найчастіше приземлюють на Бахмутському напрямку. 24 січня ЗСУ збили три російські ударні вертольоти Ка-52 та штурмовий літак Су-25.

25 січня Сили оборони України знищили два ворожі літаки Су-25, гелікоптер Ка-52, чотири БпЛА типу "Орлан-10" і один - типу "Суперкам".

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