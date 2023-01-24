Штурмовик було збито на Донеччині, ймовірно поблизу Бахмута.

У вівторок, 24 січня, українські воїни "приземлили" ще один російський літак - штурмовик Су-25.

Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, бойову російську "пташку" збили на Донбасі.

"Сьогодні, Сили оборони України на Донеччині збили ще один ворожий літак СУ-25", - йдеться у повідомленні.

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Не зазначено, де саме "приземлили" ворожий Су-25, але Генштаб додав хештеги про місто-фортецю Бахмут, де точаться важкі бої. Ймовірно, штурмовик "мінуснули" саме там.

Втрати РФ в Україні

У Генеральному штабі Збройних Сил України, з початку повномасштабного вторгнення в Україні ліквідували 122 тис 170 осіб, з яких 690 знищено за минулу добу.

Також російські окупанти втратили в Україні 289 літаків та 281 гелікоптер. Вчора у Повітряних сил був джек-пот - знищено два Су-25 та вертоліт Ка-52.

Наразі найзапекліші бої тривають на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Однак росіяни отримують гідну відсіч. Нещодавно українські прикордонники вибили взвод загарбників з Бахмута.

У Міністерстві оборони показали, як українські захисники ліквідували десятки "вагнерівців" на Соледарському напрямку, які рухались окопами через поле.

Раніше радник керівника офісу президента Михайло Подоляк заявив, що українська армія вже знищила 77% російських в'язнів, яких відправили на війну в Україну через приватну військову компанію "Вагнер".

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