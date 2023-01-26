Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала 14 ударів по районах зосередження ворога, а артилеристи і ракетні війська уразили 12 районів зосередження живої сили.

Сили оборони України за добу відбили атаки російських загарбників в районі 10 населених пунктів, збили 2 літаки та уразили 4 склади боєприпасів.

Зокрема, окупанти були активні у Луганській та Донецькій області. Про це йдеться в Оперативній інформації Генерального штабу Збройних сил України у соціальній мережі Facebook.

"Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Червонопопівка Луганської області та Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка, Благодатне, Бахмут, Кліщіївка, Мар’їнка, Вугледар і Павлівка на Донеччині", - йдеться у зведенні.

Відео дня

Водночас, авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала 14 ударів по районах зосередження ворога та 2 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Окрім того, було знищено 2 ворожі літаки Су-25, гелікоптер Ка-52, 4 БпЛА типу "Орлан-10" і один - типу "Суперкам".

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили 1 пункт управління, 12 районів зосередження живої сили та 4 склади боєприпасів російських окупантів.

При цьому, протягом минулої доби противник завдав 37 авіаційних та 10 ракетних ударів, зокрема, по цивільній інфраструктурі міст Дніпро та Запоріжжя. Здійснив 97 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, під ураження потрапили і житлові будинки у Херсоні.

"Є велика небезпека подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України", - сказано у зведенні.

Війна в Україні: останні новини

Як раніше повідомляв УНІАН, цієї ночі у небі над Україною було збито 24 дрони-камікадзе "Shahed-136/131", запущені Росією.

Президент Володимир Зеленський заявив, що на Донеччині ворог постійно намагається зламати нашу оборону. Так, минулої доби окупанти посилили тиск на Бахмутському та Вугледарському напрямках.

25 січня стало відомо, що ЗСУ залишили Соледар. Натомість українські військові закріпились на раніше підготовлених рубежах.

Вас також можуть зацікавити новини: