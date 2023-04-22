Росія атакувала Україну іранськими дронами із південно-східного напрямку.

Увечері 21 квітня підрозділи ППО знищили чотири з п'яти дронів-камікадзе Shahed-136/131, якими російські окупанти атакували Україну.

"Увечері 21 квітня 2023 року близько 19:00 години противник атакував Україну з південно-східного напрямку ударними дронами-камікадзе "Shahed-136/131", - сказано у повідомленні Повітряних сил.

Там зазначили, что силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Схід" Повітряних Сил у взаємодії з ППО Національної гвардії України знищено чотири із п’яти "шахедів".

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Атаки РФ дронами-каміказде - деталі

В ніч на п'ятницу, 21 квітня, російські окупанти застосували проти України до 12 ударних дронів "Shahed-136/131". Як повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України, противник атакував з північного напрямку (Брянська область) ударними дронами-камікадзе.

Нічна атака росіян безпілотниками не мала наслідків для енергосистеми, потреби в обмеженні споживання немає. Однак під час атаки російських окупантів два дрони "Шахед" влучили в нафтобази в різних областях України, втрачено тисячі тонн пального.

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