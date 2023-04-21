Потреби в обмеженні споживання немає.

Нічна атака росіян безпілотниками не мала наслідків для енергосистеми, поотрееби в обмеженні споживання немає.

Про це повідомляє прес-служба НЕК "Укренерго".

"Нічна атака росіян безпілотниками не мала наслідків для енергосистеми і не призвела до необхідності обмеження споживання", - йдеться в повідомленні.

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У компанії додали, що виробництво електроенергії повністю забезпечує споживачів. В енергосистемі зберігається достатній резерв потужності.

"Працюють всі види генерації. Повінь все ще триває. Гідроелектростанції працюють протягом всієї доби і для мінімізації наслідків повені проводять контрольовані скиди води на Дніпрі та Дністрі", - продовжують у прес-службі.

Також, зазначили в "Укренерго", триває експорт електроенергії до Польщі та Молдови, і триває незначний імпорт зі Словаччини.

"Складна ситуація з енергопостачанням залишається вздовж лінії фронту. Вчора в черговий раз під обстріл росіян потрапили розподільні мережі в Донецькій області", - додали в прес-службі.

Атака безпілотниками в ніч на 21 квітня

У ніч на 21 квітня 2023 року російські війська запустили по Україні 12 БПЛА Shahed, з яких вісім були знищені.

Як повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України, противник атакував з північного напрямку (Брянська область) ударними дронами-камікадзе.

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