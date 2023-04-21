За словами експерта, щомісяця через ворожі удари Україна втрачає тисячі тонн пального.

Під час нічної атаки російських окупантів два дрони "Шахед" влучили в нафтобази в різних областях України, втрачено тисячі тонн пального.

Про це директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн повідомив на сторінці в Facebook. "З чотирьох "Шахедів", які не збили цієї ночі, два точно влучили у нафтобази в різних областях. Можна тільки уявити, якщо б долетіли всі дванадцять", - написав він.

Експерт зазначив, що, за словами очевидців, новий вид "Шахедів" став більш потужним. "Галузь нафтопродуктозабезпечення залишається під прицілом ворога. Це не завжди повідомляють, але влучання й втрати тисяч тон пального є кожного місяця", - зазначив Куюн.

Відео дня

У свою чергу засновник групи "Прайм" Дмитро Льоушкін у коментарі під дописом Куюна зауважив, що на фоні постійних ударів окупантів по нафтобазам, ініціатива уряду про створення запасів пального на території України виглядає недоречною.

"Саме з цієї нагоди наші правителі видумали зобов'язати бізнес створити запаси ПММ, причому саме на території України. Напевно, щоб мішеней було більше і цілитися було легше. Іншого пояснення вводити та просувати цю дурість до закінчення війни я не бачу", - написав він в Facebook.

Атака БПЛА по Україні: що відомо

В ніч на п'ятницу, 21 квітня, російські окупанти застосували проти України до 12 ударних дронів "Shahed-136/131".

У Повітряних Силах Збройних Сил України повідомляли, що протиповітряна оборона знищила вісім безпілотників, які росіяни випустили з Брянської області.

Нагадаємо, у лютому Кабінет міністрів України схвалив законопроект про мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів. Повідомлялося, що буде створена диверсифікована система зберігання пального для протидії кризовій ситуації.

Вас також можуть зацікавити новини: