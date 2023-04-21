Під час нічної атаки російських окупантів два дрони "Шахед" влучили в нафтобази в різних областях України, втрачено тисячі тонн пального.
Про це директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн повідомив на сторінці в Facebook. "З чотирьох "Шахедів", які не збили цієї ночі, два точно влучили у нафтобази в різних областях. Можна тільки уявити, якщо б долетіли всі дванадцять", - написав він.
Експерт зазначив, що, за словами очевидців, новий вид "Шахедів" став більш потужним. "Галузь нафтопродуктозабезпечення залишається під прицілом ворога. Це не завжди повідомляють, але влучання й втрати тисяч тон пального є кожного місяця", - зазначив Куюн.
У свою чергу засновник групи "Прайм" Дмитро Льоушкін у коментарі під дописом Куюна зауважив, що на фоні постійних ударів окупантів по нафтобазам, ініціатива уряду про створення запасів пального на території України виглядає недоречною.
"Саме з цієї нагоди наші правителі видумали зобов'язати бізнес створити запаси ПММ, причому саме на території України. Напевно, щоб мішеней було більше і цілитися було легше. Іншого пояснення вводити та просувати цю дурість до закінчення війни я не бачу", - написав він в Facebook.
Атака БПЛА по Україні: що відомо
В ніч на п'ятницу, 21 квітня, російські окупанти застосували проти України до 12 ударних дронів "Shahed-136/131".
У Повітряних Силах Збройних Сил України повідомляли, що протиповітряна оборона знищила вісім безпілотників, які росіяни випустили з Брянської області.
Нагадаємо, у лютому Кабінет міністрів України схвалив законопроект про мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів. Повідомлялося, що буде створена диверсифікована система зберігання пального для протидії кризовій ситуації.