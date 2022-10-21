Зокрема, Каховську ГЕС росіяни замінували ще у квітні.

Ще у квітні цього року російські окупанти замінували Каховську ГЕС і наразі проводять роботи з мінування шлюзів та опор. Вони готуються до того, що українські воїни швидко звільнять Херсонську область.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Рашисти передбачають швидке звільнення українськими Силами Оборони правобережної частини Херсонської області та готують серію терактів на цій території", - зазначає розвідка.

Відео дня

Під загрозою руйнування опинилась дамба Каховського водосховища та агрегати Каховської гідроелектростанції. При цьому окупанти завчасно запланували підрив дамби - основні роботи із замінування проведено ще в квітні.

"Протягом поточного тижня було додатково проведено мінування шлюзів та опор Каховської ГЕС. На дамбі встановлено 2 військові тентовані "Камази" без водіїв. Обидві машини повністю завантажено ящиками з вибухівкою. На сьогодні остаточно зрозуміло, що держава терорист свідомо готує теракти, які призведуть до катастрофічних наслідків", - повідомляє розвідка.

В ГУР наголошують, що в разі реалізації цих планів під ударом стихії опиняться десятки українських населених пунктів, в тому числі Херсон. Масштаби екологічної катастрофи в цьому випадку вийдуть далеко за межі України і торкнуться всього Чорноморського регіону.

Загроза підриву Каховської ГЕС - що відомо

На тлі невдач ЗС РФ на полі бою кремлівські пропагандисти створюють інформаційне підгрунтя для пошкодження Каховської греблі російською стороною і покладання відповідальності за можливі наслідки на Київ.

За словами Володимира Зеленського, під загрозою затоплення можуть опинитися понад 80 населених пунктів включно з Херсоном.

Каховська ГЕС розташована за 5 км від захопленої росіянами Нової Каховки. Забір води для розблокованого окупантами з початку вторгнення Північно-Кримського каналу проводиться саме в Каховському водосховищі.

Ця ГЕС - нижня і остання за рахунком (шоста) ступінь в каскаді Дніпровських гідроелектростанцій. Гідроелектростанція біля Нової Каховки забезпечує річне регулювання стоку Дніпра для того, щоб у південній частині України були електрика і вода.

Вас також можуть зацікавити новини: