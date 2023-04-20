Росіяни продовжують обстрілювати українські міста та села.

Російські окупанти ціною великих втрат продовжують наступати на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні станом на 6:00, протягом минулої доби підрозділи сил оборони України відбили понад 55 атак противника. Надважкі бої йдуть за Бахмут та Мар’їнку.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. Протягом минулої доби противник обстріляв населені пункти Шалигине, Бояро-Лежачі, Іскрисківщина, Білопілля, Волфине, Катеринівка та Кіндратівка Сумської області, а також Стрілеча, Огірцеве, Вовчанськ, Петропавлівка, Караїчне, Землянки, Устинівка та Одрадне на Харківщині.

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На Куп’янському напрямку від обстрілів постраждали Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне та Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог намагався покращити тактичне положення, вів безуспішні наступальні дії в районах південної околиці населеного пункту Кремінна та Серебрянського лісництва. Артобстрілів зазнали Стельмахівка, Невське, Діброва, Кузьмине і Білогорівка Луганської області та Іванівка, Торське, Верхньокам’янське і Спірне.

На Бахмутському напрямку росіяни продовжують наступальні дії. Наші захисники відбили атаки противника в районі населеного пункту Хромове. Від ворожих обстрілів постраждали Федорівка, Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Предтечине, Костянтинівка, Дружківка, Олександро-Шультине, Біла Гора, Дружба та Залізне Донецької області.

На Авдіївському напрямку загарбники вели наступальні дії в районах Авдіївки, Водяного та Первомайського, але успіху не мали. Обстріляли Новокалинове, Авдіївку, Тоненьке, Сєверне, Нетайлове, Первомайське та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському за добу ЗСУ відбили численні ворожі атаки в районах населених пунктів Мар’їнка та Побєда. Ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку інтервенти безуспішно наступали у напрямку Вугледара. Окрім останнього ворог обстріляв Новоукраїнку, Пречистівку та Велику Новосілку Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Також РФ обстріляла понад 35 населених пунктів, серед яких – Ольгівське, Малинівка, Оріхів, Новоданилівка та Новоандріївка Запорізької області; Дудчани, Качкарівка, Зміївка, Іванівка, Інженерне і Дніпровське Херсонської області та місто Херсон.

Війна в Україні - останні новини

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