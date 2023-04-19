Зафіксовано рух техніки та особового складу.

Через Маріполь переправляється підкріплення для окупаційних військ у напрямку Бердянська та Волновахи, повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Про це він написав у Telegram, розмістивши відео з зафіксованою технікою ворога. За його словами, зафіксовано рух техніки та особового складу.

"Продовжується тенденція переміщення невеликої кількості окупантів та легкої техники через Маріуполь в бік Новоазовська та далі на північ в напрям Волновахи. Зафіксовано постачання танків Т72 через центр Маріуполя в бік Мангуша та далі в напрям Бердянська", - повідомив Андрющенко.

Відео дня

Маріуполь: що зараз відбувається у місті

Як повідомляв УНІАН, вчора, 18 квітня, Андрющенко повідомив, що у район Маріуполя прибули нові підрозділи окупантів на зміну тих, кого перекинули в бік Вугледара. В окупованому місті спостерігалось посилення переміщень ворога.

За його інформацією, основні частини окупаційних військ для підкріплень сил рухаються безпосередньо з Новоазовська, оминаючи Маріуполь. Це стало можливо через поновлення окупантами мосту в с. Гранітне Маріупольського району. При цьому, зазначив радник, великого переміщення військової техники останнім часом не спостерігається. Всі переміщення обмежуються локальними або паливозаправниками в бік Бердянська.

Вас також можуть зацікавити новини: