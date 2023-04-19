Цієї доби Сили оборони відбили на сході країни понад 40 атак росіян - окупанти марно концентрують зусилля на Бахмуті та Мар’їнці.

Цієї доби сили оборони України відбили на сході країни понад 40 атак ворога, тривають бої за Бахмут та Мар’їнку. Також ЗСУ сьогодні завдали потужних ударів по позиціях росіян.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, інформуючи про оперативну ситуацію щодо російської агресії.

Зазначається, що противник, ціною великих втрат, продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

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Зокрема, на Лиманському напрямку противник намагався покращити тактичне положення, вів безуспішні наступальні дії в районі південної околиці населеного пункту Кремінна.

"На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут", - зазначається у повідомленні.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах Авдіївки, Водяного та Первомайського Донецької області, успіху не мав.

На Мар’їнському напрямку протягом доби наші захисники відбили численні ворожі атаки в районах Мар’їнки та Побєди Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом поточної доби ворог безуспішно намагався вести наступальні дій в районі Вугледара.

За даними Генштабу, на Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

Як зазначається, РФ продовжує ігнорувати Міжнародне гуманітарне право, завдає ударів, здійснює обстріли не лише по позиціях наших військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів, тероризуючи мирних жителів.

"Протягом доби противник завдав 3 ракетних та 37 авіаційних ударів, зокрема, застосував 12 БпЛА типу "Шахед-136". 10 з них були знищені нашими захисниками. Окрім того, ворог здійснив 57 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі попереджають, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Новини з фронту - останні події

Нагадаємо, що після новин про те, що за останню добу Збройні сили України відправили шкваритися до пекла ще 620 солдатів РФ, відбулося ще декілька знакових подій на українському фронті.

Зокрема, відзначилися українські морпіхи - хлопці за добу знищили 24 російських окупантів.

А вже під вечір стало відомо, що воїнам Сил спеціальних операцій вдалося взяти в полон "вагнерівця". Ворог на колінах розповів, що наразі ЧВК женуть на бійню в Україну однією мотивацією - погрозою розстрілу.

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