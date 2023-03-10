Навчальні заклади закликали складати списки юнаків 2006 року народження.

Російські окупанти почнуть підготовку до нової хвилі мобілізації на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Окупаційні військкомати закликали навчальні заклади подати списки всіх юнаків 2006 року народження. Саме вони мають стати ядром майбутньої хвилі, адже наразі в регіоні вже майже немає вільних осіб, які підлягають мобілізації", – йдеться у повідомленні.

У Центрі нацспротиву зауважують, що мобілізації підлягають власники паспортів РФ. У цьому звʼязку людей на окупованих територіях закликали ігнорувати паспортизацію ворога.

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На тимчасово окуповану частину Запорізької області перекинули нову партію мобілізованих росіян. Як зазначили в окупаційній "владі", їхня підготовка проходить у Мелітополі.

Водночас, за даними мера окупованого Мелітополя Івана Федорова, гауляйтер захопленої частини Запорізької області Євген Балицький оголосив про формування там так званого "народного ополчення".

На Херсонщині окупанти продовжують займатися мародерством. Російські військові вивозять награбоване в Голій Пристані та Новій Збур’ївці майно вантажівками.

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