Місцевий гауляйтер заявив про навчання окупантів перед відправкою на смерть.

Нову партію мобілізованих росіян завезли в Запорізьку область. Вони нібито будуть проходити підготовку і бойове злагодження.

"У Запорізьку область прибувають мобілізовані військовослужбовці для захисту нашої землі. Сьогодні в передмісті Мелітополя йде їх підготовка. Бійці проходять бойове злагодження підрозділів Збройних сил Російської Федерації", - повідомив місцевий гауляйтер, так званий "член Головної ради адміністрації Запорізької області" Володимир Рогов у своєму Telegram-каналі.

При цьому він попередив місцевих жителів про звуки пострілів і вибухів і запевнив, що "це навчання і тренування" перед відправкою окупантів "на передову".

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Мобілізація в Росії - що відомо

У Російській Федерації після прекащенія часткової мобілізації проовдится прихована моблизация. Крім того, кілька місяців ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин набирав "гарматне м'ясо" серед російських ув'язнених. Лише у грудні 2022 року 4 тисячі найманців було вбито у спробах штурмувати Бахмут, з них 90% - зеки. Всього ПВК в боях в Україні втратили понад 30 тисяч бійців.

З лютого 2023 року Пригожину заборонили вербувати найманців у в'язницях і колоніях. Ними зайнялося Міноборони РФ. У святі з цим "кухар Путіна" почав набирати "гарматне м'ясо" в психоневрологічних диспансерах.

Станом на 9 березня в українські військові ліквідували приблизно 156120 російських окупантів.

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