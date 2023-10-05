Партизани розвідали оборонні споруди окупантів у Криму та вказали на важливий нюанс

Партизани розвідали оборонні споруди окупантів у Криму і показали фото та відео. Як повідомляють агенти АТЕШ, вони розвідали укріплення недалеко від Феодосії по трасі Е97 у бік Керчі.

Як зазначають партизани, з південного боку дороги розміщена лінія зубів дракона, а також копають окопи.

З північного боку оборона ділиться на дві лінії - перша складається з одних окопів, а друга, яка розміщена через 5 км у бік Керчі, складається з окопів, зубів дракона, протитанкових їжаків, а також колючого дроту.

При цьому лінії добре охороняються військовослужбовцями РФ, також є дві вишки з вартовими.

Водночас партизани вказали на одну цікаву особливість оборони.

"Оборону вони тримати збираються міцно, тільки є один нюанс, всі оборонні споруди спрямовані в бік Керчі. Вони настільки не впевнені у своїх силах, що готуються до нападу навіть звідти", - зазначають в АТЕШ.

Партизани продовжують розвідку в Криму

Раніше партизани знайшли секретний склад РФ біля Сімферополя, обладнаний на покинутій овочебазі. Також партизани знайшли ремонтну базу в Криму. Окупанти розмістили її на території покинутої ферми в селі Світле Джанкойського району.

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