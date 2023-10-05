Українські агенти активно працюють над виявленням слабких місць в оборонних позиціях противника.

Партизани в Криму діють все активніше протягом останніх тижнів. Агенти військового руху українців і кримських татар "АТЕШ" потрапили до оборонних траншей окупантів у Феодосії і показали їх зсередини.

"Наші агенти успішно проникли на фортифікаційні споруди рашистів, розташовані в безпосередній близькості від селища Приморський поблизу Феодосії. Окупанти активно проводять роботи з риття окопів і розміщення так званих "зубів дракона", – йдеться в повідомленні руху.

Зазначається, що також були виявлені і зафіксовані секретні позиції і вогневі точки. Їх росіяни можуть використовувати під час українських операцій зі звільнення Криму.

Знахідки українських партизанів у Криму - останні новини

Напередодні партизани знайшли секретний склад РФ біля Сімферополя. Він обладнаний на покинутій овочебазі в скелі і укріплений ракушняком і тимчасовими укріплювальними спорудами.

Раньше партизани знайшли ремонтну базу в Криму. Окупанти розмістили її на території покинутої ферми в селі Світле Джанкойського району.

Крім того, партизани показали, як росіяни облаштували оборону авіабази під Сімферополем.

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