Вся інформація передана військовим, партизани "очікують на результати".

Напередодні партизани знайшли ремонтну базу в Криму. Тепер військовий рух українців і кримських татар "АТЕШ" похвалився новою знахідкою – виявлено секретний склад росіян в селі Мазанка біля Сімферополя в тимчасово окупованому Криму.

"Він обладнаний на покинутій овочебазі в скелі. Вхід був укріплений ракушняком і тимчасовими укріплювальними спорудами. Внизу від основного входу розташовані намети з особовим складом. А на в'їзді в село встановили пости військової поліції, яка проводить огляд цивільних автомобілів і місцевих жителів. Ймовірно дуже жирна ціль, яка вимагає "Грому". Вся інфа передана - очікуємо на результати", - йдеться в повідомленні.

Атаки по Сімферополю - останні новини

Наприкінці вересня роспропаганда придумала "запуски ATACMS", яких в України ще немає. Так, пропагандистський паблік Сімферополя стверджував, що атака була здійснена з Миколаївської області.

Відео дня

9 вересня у тимчасово окупованому Росією Сімферополі загорілася військова частина. Незадовго до цього в місті було чути вибух.

У серпні в декількох районах окупованого Криму були чутні вибухи. Зокрема, гучні звуки чули жителі Сімферополя і селища Новофедорівка, де розташований військовий аеродром.

Вас також можуть зацікавити новини: