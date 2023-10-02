Вони кажуть, що окупанти розмістили там військову техніку.

Українські партизани заявили, що виявили в окупованому Криму ремонтну базу російських загарбників.

Відео об'єкта з'явилося в Telegram-каналі партизанського руху українців і кримських татар "Атеш". Вказується, що базу розмістили на території покинутої ферми в селі Світле Джанкойського району. Її координати: 45.627869, 34.651380.

"Усередині комплексу був помічений 1 тигр, 2 паливозаправника і 19 критих Камазів. Всі зусилля ворога приховати свої склади і бази виявляються марними. Наші агенти присутні скрізь, уважно стежачи за кожним кроком. Ніщо не вислизне від нашої уваги!" - йдеться в повідомленні.

Ситуація в Криму: останні новини

Як відомо, в останні місяці військові об'єкти і техніка російських загарбників на півострові систематично піддається атакам.

У серпні на мисі Тарханкут знищили російський ЗРК С-400 "Тріумф". Також українські розвідники висадилися в Криму і вступили в бій з окупантами.

13 вересня було завдано удару по Севастопольському морському заводу ім. Орджонікідзе. В результаті атаки серйозно пошкоджено підводний човен "Ростов-на-Дону", а також знищенодесантний корабель "Мінськ".

Вже 22 вересня Україна вдарила по штабу російського Чорноморського флоту в Севастополі.

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