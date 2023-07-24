Прохід мостами в окупованому місті тепер обмежено.

Російські загарбники готуються до неминучих боїв за тимчасово окупований Маріуполь Донецької області. Ворог замінував всі мости у місті.

Про це повідомив радник мера окупованого Маріуполя Петро Андрющенко. Він додав, що біля кожного з мостів російські окупанти також облаштували оборонні споруди.

"Тепер прохід мостами обмежено, а територію обороних споруд обнесено парканом. Попри всі бла-бла-бла пропаганди, росіяни реально та міцно готуються до неминучої битви за Маріуполь", – написав Андрющенко.

Окупований Маріуполь: що відбувається в місті

Росіяни перетворили історичний центр Маріуполя на руїни. Зараз вони проводять демонтаж знищених ними ж будівель, по факту створюючи плацдарм для подальшого будівництва "іпотеки". Крім того, в місті фіксується стрімке зростання руху ворожої техніки. Здебільшого вантажівки з особовим складом окупаційних військ прямують на Бердянський напрямок.

Тим часом росіяни активно скуповують житло в окупованому Маріуполі. При цьому, за словами радника мера міста Петра Андрющенка, їх цікавить зовсім не нерухомість, а компенсації від російського бюджету у разі участі в іпотеці.

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