Це найбільше відкрите переміщення техніки ворога за останні місяці.

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області зафіксовано масштабне переміщення техніки та живої сили російських загарбників.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Фіксуємо велике пересування ворожих сил через Маріуполь в напрям Бердянська. Зафіксовано щонайменше дві колони по 30 одиниць протягом неділі з Новоазовського напряму в бік Мангуш/Бердянськ. Вантажівки з БК та причепленими гарматами класу "Рапіра", паливозаправники та автобуси з поки живою силою", - заявив він.

За його словами, це найбільше відкрите переміщення техніки ворога за останні місяці.

Андрющенко додав, що наразі встановлюється, чи це поповнення таборів підготовки замість особового складу, який минулого тижня було перекинуто на Бердянський та Маріупольський напрями, чи пряме поповнення на лінії фронту в Запорізькій області.

Війська РФ облаштовують військові бази в районі Маріуполя

Як повідомляв УНІАН, Маріуполь перебуває в окупації вже майже півтора року. Раніше Генштаб поінформував, що в районі Маріуполя російські окупанти переобладнують бази відпочинку під військові бази.

Зокрема, в селищах Ялта, Юр’ївка та Урзуф території трьох баз відпочинку – "Червона Гвоздика", "Космос" та "Прибій", повністю переобладнано під військові бази. Там створені фортифікаційні споруди для розміщення російських окупаційних військ. При цьому, аналогічні дії окупантів спостерігаються на окупованій частині Луганської і Донецької областей України.

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